È la molisana Anna Di Biase a vincere il campionato della cucina per casalinghe a Città Sant'Angelo [FOTO]

È stata la molisana Anna Di Biase ad aggiudicarsi la finale nazionale del campionato della cucina per casalinghe.

Nel ristorante "La casa del Gelso" di Città Sant'Angelo ha vinto con lo storico piatto "I cavatelli al sugo di carne di porco".

Un successo meritato quanto inaspettato per la massaia di Campobasso, premiata per l'occasione dal sindaco angolano Matteo Perazzetti, dall'accademico della cucina Enio Barbarossa e dallo staff del locale diretto da Chiara Pacifico.

Per il miglior equilibrio dei sapori è stato attenzionato l'Abruzzo di Pina Di Marzio con la "Pasta alla trappetara" mentre per la migliore presentazione il riconoscimento è andato alla Campania di Gigliola Puca con "Li pallott ncopp a lu ciabbott". Alla fine meritati consensi anche per il Lazio di Daria Seri con la "Coda alla vaccinara" e per la Toscana di Ada Di Berardino con "Timballino di carciofi", destinatari rispettivamente del premio della giuria "Angelo Chiavaroli" e della Critica "Pasquale Pacilio". Undici piatti in gara tutti di grande lignaggio come "La pearà" di Maria Angelucci per il Veneto, "Le orecchiette con le cime di rape" di Stefania Nebuloso per la Puglia, "I ravioli del plin al ragù bianco" di Monia Monti per il Piemonte, il "Timballino di polenta con funghi e cinghiale" di Antonietta Ferrante per l'Umbria, la "Pasta Ncasciata" di Giovanni Cirillo per la Sicilia e "La fregola" di Fernando Di Iorio per la Sardegna. I piatti sono stati accompagnati dai preziosi vini Lampato di Pianella e Tenuta del Priore di Collecorvino selezionati dalla sommelier Annamaria Acunzo. Importanti pastifici abruzzesi come Regal di Pineto, Cocco di Fara San Martino e La mugnaia di Elice hanno omaggiato con i loro prodotti tutti i protagonisti della scena. In commissione sono stati presenti anche il Presidente del Consiglio comunale di Città S.Angelo Antonio Plevano, la regista teatrale Franca Minnucci, il maestro di cucina Santino Strizzi, l'avvocato Guido La Morgia, l'imprenditore Tommaso Patricelli e i giornalisti Pierluigi Spiezia, Mila Cantagallo, Barbara Di Marco e Alessandra Morena.

«Non mi aspettavo di vincere perchè il livello è stato davvero molto alto», dice in lacrime alla fine Anna Di Biase, «è stata una manifestazione che ricorderò per tutta la vita in una location da favola e con persone fantastiche. Il piatto è uno di quelli delle mie tradizioni familiari ed è pertanto ad alcuni miei cari che voglio dedicare il premio in un periodo particolarmente difficile che stiamo vivendo».