Una 87enne originaria di Montesilvano vince la finale nazionale del campionato della cucina per casalinghe

È l'87enne Adriana Agostinone, originaria di Montesilvano, a vincere la finale del campionato della cucina per casalinghe.

La Agostinone, in gara per il Molise, si è imposta con il piatto "Cacigni e pane cotto" superando la concorrenza di 10 regioni.

A premiarla con il trofeo Quartiglia il sindaco Matteo Perazzetti, l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio e l'ex vincitrice nazionale Anna Di Paolantonio.

Le piazze d'onore sono andate alla Campania di Anna Di Biase con "Paccheri alla genovesi" e alla Sicilia di Antonietta Ferrante con "Spezzatino con patate". Il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" è stato conquistato da due regioni a pari merito, l'Emilia-Romagna di Daniela Sangiorgio con "Timballino alla modenese" e la Toscana di Stefania Nebuloso con "Coniglio maremmano" mentre il premio della critica "Pasquale Pacilio" è andato all'Abruzzo con "Sagne al pomodorino fresco e basilico" di Maria Angelucci. Sono piaciuti anche i piatti della Puglia con il "Risotto con carciofi e gamberi" di Ada Di Berardino, la Lombardia con i "Pizzoccheri della valtellina" di Anna Monaco, il Lazio con "Cacio e pepe alla romana" di Pina Di Marzio e la Liguria con "Trofie al pesto" di Fernando Di Iorio.

Gli elaborati sono stati giudicati in base alla presentazione, agli equilibri e al rispetto delle tradizioni delle terre di provenienza. ospiti d'onore della manifestazione sono stati due ex vincitori del "Festival della Melodia" Luca strappelli e Maurizio Tocco. «Essere premiata con tanto di inno nazionale è stato davvero emozionante», dice alla fine la trionfatrice della gara Adriana Agostinone, «non mi sarei mai aspettato di vincere a questa età e dedico il primo posto a tutta la famiglia della buona cucina italiana».