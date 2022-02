Anche in provincia zone senza luce a causa del maltempo, disagi a Città Sant'Angelo e Manoppello

Interruzione di corrente elettrica in diversi centri della provincia di Pescara oggi, domenica 27 febbraio, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime 24 ore il Pescarese.

Come fanno sapere dai Comuni si registrano disagi e zone senza luce a Città Sant'Angelo e Manoppello.

«La responsabile di E-Distribuzione di zona», scrive il sindaco angolano Matteo Perazzetti, «mi ha appena comunicato che la corrente elettrica dovrebbe tornare nelle zone in cui manca per le prime ore del pomeriggio, purtroppo il disservizio come ci viene comunicato è dovuto all’alto numero di interventi che si stanno effettuando in tutta la Provincia. Consigliamo comunque di segnalare i guasti sempre al numero: 803.500 (gratuito sia da rete fissa, sia da cellulare)».

Questo invece quanto scrive l'amministrazione comunale di Manoppello: «Si avvisano i cittadini che sono ancora in corso le riparazioni per i guasti dovuti alla numerosa caduta di alberi. Siamo in contatto con Enel che ci ha comunicato che stanno procedendo anche con l’installazione di gruppi elettrogeni e purtroppo i tempi non saranno brevi. Ci chiedono di far pervenire le segnalazioni al numero verde 803500 per avere un controllo dell’emergenza più capillare».

La neve invece sta provocando problemi alla viabilità nella zona di montagna, come scrive il sindaco di Sant'Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli: «Le operazioni di pulizia della viabilità sono riprese questa mattina prima dell’alba. La consistenza della neve, molto “pesante”, rallenta le operazioni. Le operazioni di sgombero provocheranno inevitabilmente accumuli in prossimità di auto parcheggiate e ingressi privati. A Roccacaramanico nella giornata verrà ripristinata la viabilità provinciale e non saranno disponibili parcheggi. Per coloro che hanno deciso di trasferirsi nel borgo nella giornata di ieri per trascorrere il week-end (nonostante le previsioni meteo avessero preannunciato l’abbondante nevicata rendendo prevedibili le condizioni di disagio che usualmente si verificano durante ed immediatamente dopo le precipitazioni nevose ad oltre 1000 m s.l.m.) ed intendono ripartire nella giornata di oggi, dovranno provvedere autonomamente a rimuovere gli accumuli per raggiungere i tratti transitabili con la propria auto».