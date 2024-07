Rintracciato e arrestato a Zanni un uomo con a carico diverse condanne e un'ordinanza di carcerazione

Un 54enne pescarese è stato arrestato dagli agenti della squadra volante in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione. L'uomo, infatti, nella mattinata del 17 luglio è stato fermato durante un normale controllo da una pattuglia a Zanni. Dalla consultazione della banca dati si è scoperto che era destinatario di condanne e precedenti di polizia, nonché oggetto di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso dal locale Tribunale, dovendo scontare la pena di un anno a seguito della condanna per il reato di evasione.

Condotto negli uffici della questura, gli operatori della squadra volante, a seguito di una serie di approfondimenti, dopo aver sottoposto a foto-segnalamento l'uomo, confermata la sua identità, hanno danno esecuzione al provvedimento restrittivo per poi condurlo in carcere per scontare la pena.