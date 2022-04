Operato due volte il giovane vittima dei colpi di pistola in piazza Salotto

Yelfri Guzman, il giovane raggiunto da diversi colpi di pistola in un locale di piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara è stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Come riferisce l'Adnkronos, è stato operato due volte per l'estrazione dei proiettili il giovane cuoco di 23 anni di origini dominicane.

Era al lavoro nel ristorante "Casa rustì".

Un 29enne, poi catturato dalla polizia nelle Marche, ha fatto fuoco sul ragazzo perché avrebbe atteso troppo, dopo aver già mangiato, un'altra porzione di arrosticini. L'aggressore gli ha sparato a ripetizione e ha continuato anche quando, colpito, il giovane era già a terra sul pavimento del locale, dietro al bancone. La vittima, che versa in gravi condizioni, è stata sottoposta a doppio intervento chirurgico, al torace e alla schiena, ed è ricoverata in prognosi riservata nella Rianimazione dell'ospedale di Pescara dove è intubato. Le sue condizioni restano critiche.