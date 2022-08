Paura per un windsurfer rimasto in balia delle onde a largo del lido "Barracuda": messo in salvo dai bagnini della Lifeguard

Si è allontanato dalla riva con il suo windsurf e, forse a causa di un infortunio alla schiena, non è riuscito a tornare indietro: a salvarlo i bagnini della Lifeguard subito allertati da una donna che aveva notato l'uomo in difficoltà. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.15, sulla riviera nord di Pescara a largo del lido Barracuda.

La donna che ha dato l'allarme si trovava sulla spiaggia nei pressi de “Le Hawaii”. I bagnini hanno subito allertato la centrale operativa Salvamento che a sua volta ha attivato la guardia costiera. Andrea Tambrrino, Lorenzo Pamisano e Marco Grimaccia, bagnini rispettivamente al “Barracuda”, il “San Marco” e “Il Moro”, hanno subito raggiunto l'uomo con due pattini di salvataggio. Operazione non facile viste le condizioni meteo-marine con mare forza 3 e vento forza 5 in direzione nord-est. Sono riusciti comunque a raggiungerlo e recuperare sia lui che il suo winduserf. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera presenti sia sulla spiaggia che in mare con una motovedetta.

Il presidente della Lifeguard-La compagnia del mare Cristian Di Santo ringrazia tutti gli operatori intervenuti cogliendo anche l'occasione per invitare i bagnanti ad evitare di entare in mare quando il mare è mosso e comunque a non allontanarsi dalla riva. “Gli atteggiamenti impudenti potrebbero esporre ad inutili rischi i soccorritori e, in caso di necessità, i tempi di risposta dei soccorsi si allungherebbero con conseguenze anche gravi”.