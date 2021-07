Vongole senza tracciatura e pescate abusivamente: blitz della guarda costiera

Continuano senza sosta i controlli della guardia costiera per il rispetto delle regole nella filiera della pesca. Ieri mattina, al porto, i militari hanno fermato un peschereccio mentre sbarcava con dei sacchi contenenti delle vongole, caricati immediatamente su un autoveicolo non adatto al trasporto di prodotti alimentari. Il mezzo è stato prontamente bloccato e all'interno sono stati trovati 15 sacchi di vongole appena pescate, per un peso complessivo di oltre 160 Kg, privi del previsto bollo sanitario e di qualunque documento che ne attestasse la tracciabilità.

Il prodotto, sbarcato in una zona del porto non adibita a questo scopo, era anche superiore in peso rispetto al quantitativo massimo giornaliero pescabile da ogni peschereccio. Il comandante dell’unità veniva perciò sanzionato per oltre 2.000 euro e il prodotto ittico veniva sottoposto a sequestro amministrativo; dopo la visita ispettiva da parte del personale della Asl, essendo stesso stato giudicato ancora vitale, veniva, come previsto, rigettato in mare.