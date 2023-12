Morto improvvisamente Vittorio Trave, ex dirigente d'azienda e consigliere di Assonautica

Lutto a Pescara per l'improvvisa scomparsa di Vittorio Trave, ex dirigente d'azienda e consigliere di Assonautica e della Asd Dolphin Pescara.

Trave aveva 66 anni ed è venuto a mancare a causa di un infarto.

Era in pensione da solo un anno e lascia la moglie Mara e i figli Valerio, Veronica e Riccardo.

Viveva a Villanova di Cepagatti e proprio nella sua casa è deceduto. Aveva una grande passione per il mare e per la pesca e proprio per questo essere uno storico consigliere sia di Assonautica che dell'associazione Dolphin.

"Assonautica Pescara Chieti perde un suo prezioso componente", si legge in una condivisione su Facebook, "ci ha lasciato prematuramente il nostro caro amico e consigliere Vittorio Trave. Ci mancheranno la sua ironia, pacatezza, gentilezza e sagacia che tutti noi abbiamo conosciuto e apprezzato. Da oggi siamo più soli, ma continueremo a portare avanti, anche in suo nome, le attività che ci hanno visto trascorrere con Vittorio momenti felici e spensierati, uniti dalla comune passione per il mare. Il presidente, il direttivo e tutti i nostri soci si stringono al dolore della moglie Maria, dei figli e di tutti i suoi familiari. Buon vento Vittorio, ci mancherai!".

"L'Asd Dolphin Club Pescara, profondamente colpita dalla perdita del carissimo Vittorio, si unisce al grande dolore della famiglia Trave", si legge in un altro post, "la Dolphin non perde solo un socio di grande spessore, ma un vero e proprio amico, una persona sempre disponibile, gentile, cordiale e di acuta ironia. Buon viaggio Vittorio, ci mancherai moltissimo".

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella in via Fosso Foreste 38 a Montesilvano mentre i funerali si svolgeranno nella chiesa di San Nicola Vescovo in Villanova venerdì 1 dicembre alle ore 15.