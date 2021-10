Pescara piange la scomparsa del maestro pizzaiolo e ristoratore Vittorio Pecoraro

È morto Vittorio Pecoraro, storico maestro pizzaiolo e ristoratore molto noto a Pescara.

Pecoraro aveva 87 anni ed è scomparso ieri, venerdì 15 ottobre.

In città ha gestito prima la Sirenetta e poi ha rilevato il ristorante Lu Travocche poi trasformato in Positano in onore delle sue origini e Marechiaro. I due locali sono oggi gestiti dai figli Francesco e Vito.

Una scomparsa, quella di Pecoraro, che ha fatto il giro di Pescara, in tanti lo ricordano con affetto e si dispiacciono per il suo decesso. Tra questi anche l'assessore comunale al Commercio, Alfredo Cremonese: «Buon viaggio Vittorio e grazie da tutta la città di Pescara».