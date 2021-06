Realizzato il sogno di un ex atleta paralimpico nella base aeromobili della guardia costiera [FOTO]

Visita del direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, il capitano di vascello Salvatore Minervino, nella base aeromobili-Nucleo aereo e sezione volo elicotteri della guardia costiera.

Ad accoglierlo il comandante della base, il capitano di fregata Roberto D’Arrigo.

Nel corso della visita Minervino ha incontrato tutto il personale militare (ufficiali, sottufficiali e graduati, la maggior parte di essi appartenenti agli “Equipaggi fissi di volo”: piloti, istruttori, tecnici, operatori di volo, specialisti e aerosoccorritori marittimi), impiegati a terra e sui velivoli in dotazione (l’aeroplano Atr42Mp e gli elicotteri Aw139Cp) e già impegnati nelle consuete operazioni a tutela e salvaguardia della vita umana in mare, in particolare in tutte quelle attività di prevenzione poste in essere durante la stagione balneare.

Nel corso della visita, che si è svolta nel rispetto delle misure finalizzate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, Minervino ha anche incontrato Andrea Sanso, siciliano d’origine e pescarese d’adozione con una forte passione per la marina militare che, nonostante aver subito in tenera età l’amputazione delle gambe, si è dedicato allo sport paralimpico, con il desiderio di poter visitare un reparto di volo e salire a bordo di un elicottero. La visita del comandante Minervino alla base aeromobili è stata anche l’occasione per manifestare la vicinanza della direzione marittima a tutti gli equipaggi di volo, alcuni dei quali sono stati recentemente impiegati in alcune missioni operative, sia in Italia che all’estero. La giornata trascorsa nel reparto di volo della guardia costiera, si è conclusa con la tradizionale firma su “giornale storico” della base.