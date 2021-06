Visita di commiato del comandate della legione carabinieri Abruzzo - Molise generale Cerrina al comando provinciale

Il generale Carlo Cerrina, comandante della legione carabinieri "Abruzzo e Molise", ha effettuato questa mattina 14 giugno una visita di commiato al comando provinciale di Pescara, in via D'Annunzio. Il generale, infatti, lascia l'incarico dopo la nomina a comandante delal legione allievi carabinieri di Roma.

Cerrina è stato al comando dei carabinieri abruzzesi e molisani dall'agosto 2018, e a Pescara è stato accolto dal comandante provnciale colonnello Eduardo Gambardella e da alcuni militari, ed ha tracciato un bilancio dell'attività svolta per il controllo del territorio e contrasto alla criminalità, un lavoro reso ancora più complesso dalla grave pandemia che ha colpito il nostro Paese con l'Arma sempre in prima linea dai servizi anti covid, all'assistenza alla popolazione anziana, fino alle attività di carattere sanitario connesse al monitoraggio della pandemia e alla somministrazione di vaccini nelle zone più interne della Regione.

Il generale ha ringraziato i militari del comando provinciale di Pescara per l'impegno e l'abnegazione sul lavoro, assicurando la presenza vigile ed attento dello Stato in ogni angolo della provincia. Al termine della cerimonia, ha consegnato alcuni riconoscimenti ai militari che si sono distinti per operazioni di servizio e benemerenze alla carriera, ovvero il brigadiere Salvatore Grieco, il vice brigadiere Roberto Pepe, gli appuntati scelti Giuseppe Trotta e Simone Moroni premiati con un encomio semplice per aver salvato un giovane che minacciava il suicidio a Montesilvano.

Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera al tenente colonnello Eugenio Nicola Stangarone, capo ufficio del comando provinciale, al tenente Giovanni Rolando comandante del Norm della compagnia di Pescara, al sottotenente Alfrebo Berghella comandante della ezione radiomobile del Norm di Pescara e ai luogotenenti Robrdo Di Campli comandante del nucleo carabinieri Banca D'Italia e Francesco Mingolla, comandante della stazione di Pescara Scalo.

Riconoscimento anche a Pierluigi Lupo, comandante della stazione di Pescara Principale, Vincenzo D'Ambra comandante della stazione di Rosciano e Giuseppe Margiotta comandante della stazione di Civitella Casanova.