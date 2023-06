Maltrattamenti e vessazioni nei confronti delle compagne: scatta il divieto di avvicinamento per due uomini di Cepagatti

Sono accusati di maltrattamenti in famiglia e per questo ad entrambi è stato notificato dai carabinieri di Cepagatti un provvedimento di divieto di avvicinamento alla propria compagna. Si tratta di due uomini residenti nel comune della provincia di Pescara.

Il primo si sarebbe reso responsabile in più occasioni e nelle ultime settimane, di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Per questo la magistratura ha applicato il divieto di avvicinamento alla donna, ai suoi familiari e ai luoghi che frequentano per una distanza inferiore ai 500 metri.

Stessa accusa per l'altro uomo che le violenze le avrebbe compiute verso la sua compagna, una donna ucraina residente a Montesilvano. Secondo quanto disposto dalla magistratura dovrà tenere una distanza di 100 metri. L'uomo è stato allontanato dalla casa familiare dove i maltrattamenti e le vessazioni sarebbero iniziate nell'estate 2022.