Violazioni in 27 mense ospedaliere sulle 44 ispezionate dai Nas in Abruzzo [VIDEO]

Controlli dei carabinieri del Nas di Pescara in 44 mense ospedaliere in Abruzzo sia di strutture sanitarie pubbliche che private.

Complessivamente sarebbero state riscontrate violazioni in 27 strutture.

Perlopiù carenze dal punto di vista igienico sanitario e strutturali individuate all interno dei locali destinati alla preparazione e allo sporzionamento dei pasti ma anche nelle aree adibite a magazzino e in quelle riservate al personale dipendente quali spogliatoi e servizi igienici (tra queste sono state rilevate muffe, ragnatele, e residui di lavorazione). L’Aquila e Chieti le province in cui sono emerse le carenze piu gravi.

A Pescara sono emerse anche carenze nell’applicazione delle procedure di tracciabilità degli alimenti con la conseguente erogazione di sanzioni amministrative. All'Aquila rilevato anche il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo di cui al sistema Haccp. Inoltre, in una struttura del capoluogo è stata sospesa l’intera attività di preparazione pasti in quanto priva di autorizzazione. A Chieti riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e dal punto di vista della rintracciabilità/tracciabilità delle materie prime utilizzate, che hanno portato, in alcuni casi, al sequestro di alimenti non adeguatamente tracciati. È stata inoltre individuata una struttura i cui locali non erano autorizzati alla preparazione dei pasti ma solo allo sporzionamento. A Teramo sono emerse, anche in questo caso, gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, nonché problematiche relative all’omesso impianto del previsto manuale di autocontrollo aziendale, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative.