Violano il foglio di via obbligatorio da Alba Adriatica, denunciati 2 giovani provenienti da Pescara

Due giovani di nazionalità tunisina sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica per violazione del foglio di via obbligatorio.

I militari dell'Arma hanno sorpreso i due ragazzi di 30 e 27 anni poco dopo che erano scesi da un treno proveniente da Pescara.

Sono risultati essere entrambi sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emesso nel 2020, dal Comune di Alba Adriatica per tre anni. Entrambi hanno per questo motivo lasciato la città di Alba Adriatica con il treno successivo e fatto ritorno nel capoluogo adriatico.