È morto Vincenzo Martella, l'uomo che girava in centro come il suo idolo Maradona

È morto Vincenzo Martella conosciuto da tanti cittadini del centro di Pescara semplicemente come "Maradooo".

Sì perché Martella aveva come idolo proprio Diego Armando Maradona.

Un amore sconfinato nei confronti del campione argentino che fece grande Napoli e la sua Nazionale tanto che Martella era solito girare con la sua divisa da calciatore nelle vie del centro cittadino.

«Se n'è andato il vero Maradona, un personaggio pescarese per tutto il quartiere del centro città, una persona a cui era impossibile non voler bene», scrive l'ex consigliere comunale Massimiliano Di Pillo, ho appreso la notizia e ho finalmente trovato una foto per far capire ai pescaresi chi fosse “Maradooo". Napoletano e amante di Napoli e del Napoli, ma soprattutto amante spropositato del suo mito: Diego Armando Maradona! Ciao Maradooo».