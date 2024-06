Intervento in elicottero dei vigili del fuoco a Caramanico Terme, soccorsa una donna

Operazioni di soccorso aereo nei boschi di Caramanico Terme.

In elicottero i Vigili del fuoco hanno soccorso una donna lungo un sentiero di montagna, venerdì 28 giugno. L'intervento si è concluso affidando l'escursionista alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. La donna non ha riportato traumi particolari.