Vigili del fuoco salvano un gattino salito sulla cima di un grande pino in via Fonte Romana

Vigili del fuoco a disposizione anche l'ultimo dell'anno per le piccole emergenze e richieste dei cittadini. Nella mattinata del 31 dicembre, infatti, una squadra con un mezzo autogru del comando provinciale di viale Pindaro, è intervenuta in via Fonte Romana per salvare un gattino che era salito sulla cima di un grosso pino. I vigili del fuoco con pazienza e tecnica, sono saliti ad una altezza superiore, e con un bastone hanno”stuzzicato “il gatto fino a condurlo sui rami inferiori fino a quando, da solo, è saltato a terra.