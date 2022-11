Dramma in viale Pindaro: giovane uomo trovato morto nella sua abitazione

Un giovane uomo, di cui non si conosce l'età, è stato trovato morto intorno alle ore 18:30 di oggi 17 novembre nella sua abitazione a Pescara. Nel tardo pomeriggio i familiari, non ricevendo risposta hanno allertato il 118 che è giunto sul posto con un'ambulanza. Allertata anche la polizia. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento, sul suo letto. A quanto pare, il decesso sarebbe avvenuto nel sonno per cause naturali.