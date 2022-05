La rabbia di un residente in viale Marconi: "Ancora atti vandalici notturni, mancano i controlli" [FOTO]

Ancora problemi di sicurezza e atti vandalici in viale Marconi durante le serate della movida cittadina. A segnalarlo un nostro lettore che mostra alcune foto riguardanti dei danneggiamenti subiti da un'automobile e un ciclomotore la notte scorsa. Secondo il lettore, i responsabili sarebbero i ragazzi che, in stato di ebrezza, escono dai locali della movida fra via delle Caserme, corso Manthonè e viale Marconi danneggiando qualsiasi cosa gli capita a tiro:

"A me hanno rotto lo specchietto della macchina. Uno scooter è stato buttato a terra e ad una cartoleria hanno tagliato la serranda per rubare una macchinetta che distribuisce le palline per i bambini. Siamo stanchi di non aver protezione notturna Chiedo che vengano installate telecamere di sicurezza e che la zona sia pattugliata per tutta la notte."