Paura in via Vespucci, a fuoco un appartamento: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nella prima serata di oggi 10 aprile in un appartamento in via Vespucci a Pescara. Sul posto sono intervenuti tre mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco con una squadra di operatori. L'intervento di spegnimento e messa in sicurezza è ancora in corso. Il rogo è scoppiato poco dopo le 20 e sarebbe partito da una fiamma in cucina.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO