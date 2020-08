Dramma in via Tirino: uomo trovato morto mentre stava lavorando in un terreno

È stato trovato morto in un terreno di sua proprietà in via Tirino a Pescara. Il corpo senza vita di Daniel Cucchia, 47enne residente a San Giovanni Teatino, è stato scoperto ieri vicino al suo furgone dopo che la madre aveva lanciato l'allarme in quanto non era rientrato a casa.

L'uomo era a terra ed indossava una tuta da lavoro. Si era infatti recato in quel terreno per eseguire alcuni lavori ed in base alla ricognizione cadaverica effettuata dal medico del 118 intervenuto sul posto assieme ad un equipaggio, è stato colto da un arresto cardiaco improvviso che non gli ha lasciato scampo. In via Tirino sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pescara che hanno eseguito i rilievi assieme al medico legale. Il decesso risalirebbe a diverse ore prima dell'intervento di soccorso.