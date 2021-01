Paura in via Rio Sparto: automobile prende fuoco ad un semaforo [FOTO]

Momenti di panico nella tarda mattinata di oggi in via Rio Sparto dove una vettura ha preso fuoco mentre era ferma ad un semaforo

Momenti di panico per un'automobile andata a fuoco nella tarda mattinata di oggi in via Rio Sparto. La vettura, una Chevrolet Matiz guidata da una donna, per cause ancora da chiarire ha iniziato a sprigionare fumo e delle fiammate.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco allertata dai passanti e dagli altri automobilisti che ha subito domato il principio d'incendio. L'anziana è riuscita a scendere dal veicolo senza riportare conseguenze ma solo un grande spavento.

(foto Emanuele Soccio)