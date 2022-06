Paura in via Prati per un incendio di sterpaglie e di lana di pioppi [FOTO]

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara sono intervenuti nella mattinata odierna primo giugno per un incendio scoppiato in via Prati. Il rogo ha interessato una zona non abitata, in particolare vegetazione, canne, sterpaglie e lana di pioppi che in questo periodo di fioritura è particolarmente abbondante. Sul posto due squadre con un'autobotte di appoggio. L'intervento è durato circa un'ora per le operazione di spegnimento e bonifica considerando che la vegetazione raggiunge anche i 4 metri di altezza.