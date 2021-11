Paura in via Dante: albero cade su un'automobile a causa del forte vento

Diversi interventi, per fortuna non per situazione particolarmente gravi, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara nella giornata odierna 4 novembre a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la costa. Nel primo pomeriggio, in particolare, una squadra è intervenuta in via Dante dove un albero è caduto su una vettura in sosta. Per fortuna, al momento della caduta, la vettura era vuota. L'albero ha però provocato danni ingenti al veicolo ed i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere la zona in sicurezza e rimuovere il tronco.