Paura in via Croce per un grosso albero crollato durante la notte

Nuovo crollo di alberi in città, per fortuna senza conseguenze. Poco prima dell'una di notte del 16 luglio, infatti, un grosso albero è crollato in via Benedetto Croce a Pescara. La pianta si è spezzata improvvisamente ed è finita sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitava nessuna autovettura e i rami non hanno colpito vetture posteggiate a pochi metri di distanza.

Il rumore ha svegliato i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco intervenuti con una squadra e due mezzi. Non si registrano danni. I vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza l'area hanno rimosso l'albero.