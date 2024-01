Rotta una pompa della fognatura in via Colonna, strada temporaneamente chiusa [FOTO]

Via Colonna temporaneamente chiusa al traffico nel tratto tra via Gabriele d'Annunzio e via dei Sanniti a causa della rottura di una pompa della fognatura.

Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici e degli operai dell'Aca.

La riparazione dovrebbe concludersi entro al massimo un paio di ore.

E subito dopo la strada verrà riaperta al traffico.