Paura in via Chieti: crolla il solaio di un edificio abbandonato

Momenti di paura questa mattina 6 luglio in via Chieti a Pescara, dove improvvisamente è crollato il solaio di un fabbricato abbandonato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara con due squadre oltre all'autoscala e al funzionario di turno. All'interno dell'edificio, che spesso soprattutto in inverno viene utilizzato dai senzatetto come ricovero, per fortuna non c'era nessuno. A dare l'allarme, come riferisce Ansa, una persona che abita nel fabbricato adiacente. Presente anche la polizia municipale che si è occupata di deviare il traffico automobilistico e dei mezzi pubblici considerando che la strada è stata chiusa al transito.