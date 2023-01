Via Caduti per Servizio al buio da giorni, Santilli: "Stiamo lavorando per risolvere definitivamente la situazione"

Diversi cittadini ci hanno segnalato che via Caduti per Servizio, a Fontanelle, è al buio da alcuni giorni. Venerdì scorso, grazie all'intervento del consigliere comunale Cristian Orta, la luce era temporaneamente tornata, ma i problemi non sono stati risolti, tanto che nelle ore successive l'illuminazione pubblica ha continuato a essere presente sulla strada soltanto a fasi alterne.

Abbiamo perciò chiesto al vice sindaco Gianni Santilli che cosa stesse succedendo, e lui ci ha spiegato quanto segue: "La corrente va e viene perché ci sono delle criticità che stiamo monitorando. Ad esempio ieri la luce era spenta e poi i tecnici l'hanno riattivata, mentre oggi è riandato in corto un pezzo della strada, per la precisione l'inizio di via Caduti per Servizio, vicino alla palestra. Nella giornata di domani, 31 gennaio, gli operai si recheranno nuovamente sul posto per andare a cercare il guasto con l'obiettivo di risolvere definitivamente questa problematica. Bisogna considerare che in questo periodo, con il freddo e anche la pioggia che è caduta, si sono create delle difficoltà, quindi siamo attivamente al lavoro e stiamo cercando di individuare il guasto all'interno delle varie scatole di controllo".