Spacca la vetrina espositore di un negozio di scarpe ma viene rintracciato poco dopo, denunciato

Ladri ancora scatenati nella zona di Porta Nuova a Pescara ma questa volta la fuga è durata pochi minuti.

Il fatto risale alle ore 23:30 di domenica sera quando un uomo in bicicletta e con il viso parzialmente coperto ha provato a spaccare la vetrina espositore del negozio di scarpe Masi di viale Gabriele dì'Annunzio.

Il malvivente, un 32enne già noto alle forze dell'ordine, ha provato a infrangere il vetro con un martello allo scopo di impossessarsi delle scarpe contenute all'interno.

Ma i rumori che ha provocato l'uomo hanno destato l'attenzione dei residenti che si sono messi a urlargli contro tanto da farlo allontanare in sella alla sua bicicletta. Ma nel frattempo la polizia si è messa alla ricerca, dopo aver visionato i filmati delle telecamere del negozio, trovandolo poco dopo nella zona del centro storico. Per lui è scattata la denuncia di tentato furto aggravato. Il titolare del negozio, che quella sera stava rientrando dall'inaugurazione del nuovo punto vendita in via Roma, segnala come già lunedì scorso un uomo armato di pietre aveva provato a spaccare la stessa vetrina.