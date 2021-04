I carabinieri del Nas verificano l'eventuale presenza del Covid su autobus e treni nell'area metropolitana [VIDEO]

Verifiche eseguite dai carabinieri del Nas di Pescara su autobus e treni, sia pubblici che privati, in 10 aziende che operano a livello urbano e interurbano.

Le attività di ricerca del Covid-19 e i tamponi sulle superfici sono state condotte sui mezzi urbani e interurbani in circolazione e in partenza da Pescara e Chieti.

L'attività è stata svolta in collaborazione con i ricercatori del dipartimento di Tecnologia Innovative e Medicina dell’universita d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Le analisi invece sono state svolte nel laboratorio di Genetica molecolare del Cast dell’ateneo. I risultati hanno dato esito negativo per tutti i 24 tamponi processati, colti su superfici come pulsantiere per prenotazioni fermate, sedili e volante conducente. Nel corso dei controlli sui protocolli Covid adottati a bordo dei mezzi, in un solo caso, nell’Aquilano, sono state rilevate carenze lievi in materia di cartellonistica e presenza di sanificatori di un mezzo, che hanno comportato l’adozione di prescrizioni. Nel complesso le ispezioni hanno riguardato 18 autobus e sono state eseguite nelle quattro province abruzzesi.

