Tre verbali e 914 articoli sequestrati in un negozio, nuovi controlli della polizia locale in corso Vittorio

La polizia locale di Pescara ha eseguito nuovi controlli nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra corso Umberto I e via Muzii nella mattinata di sabato 25 marzo.

Gli agenti avevano già messo in atto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 marzo, un massiccio controllo del territorio che ha portato a sequestri, rinvenimento di droga e alla sanzione per diversi automobilisti.

In particolare, è stata eseguita un'ispezione in un esercizio di vicinato etnico che vende prodotti non alimentari, in corso Vittorio Emanuele: sono stati elevati 3 verbali amministrativi e sono stati posti sotto sequestro di 914 articoli tra i quali bigiotteria, elettrici, giocattoli, abbigliamento.

Tornando a venerdì 24 marzo anche la polizia ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, sia a Montesilvano che a Pescara, disposto dal questore Luigi Liguori. A Pescara, l’attività di controllo ha interessato il centro cittadino dove complessivamente sono state identificate 240 persone, controllati 67 veicoli e 9 esercizi pubblici.