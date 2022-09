Maltempo, impalcatura cade vicino alla chiesa del mare [FOTO]

Paura oggi, 17 settembre, sul lungomare di Pescara a causa di un'impalcatura che è caduta vicino alla chiesa del mare, a pochi passi dalla nave di Cascella, per via delle forti raffiche di vento che hanno investito la città a partire dal primo pomeriggio.

Per fortuna non si segnalano feriti, dato che in quel momento non stava passando nessuno lì sotto, come testimoniato da un nostro lettore. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, si sono immediatamente recati i vigili del fuoco del comando di viale Pindaro.