Notte di interventi per i vigili del fuoco: rami caduti e un nuovo incendio ad Alanno

Notte di interventi per i vigili del fuoco alle prese con rami caduti, ma anche con un nuovo incendio divampato in località Costa delle Plaie ad Alanno, la stessa dove impegnativo era stato l'intervento nei giorni scorsi.

Interventi fino alle tre di notte per mettere in sicurezza le zone dove si sono registrate le cadute dei rami a causa del fortissimo vento con l'incendio che in mattinata è stato circoscritto con anche la bonifica dell'area. Resta il controllo per eventuali focolai che potrebbero ripartire viste le temperature ancora elevate e le previsioni per cui il vento potrebbe tornare a farsi insistente. Proprio questi gli elementi che hanno reso le fiamme particolarmente alte per il periodo.

Vento che in altre zone della regione ha raggiunto velocità elevatissime come ad esempio al rifugio Capanna di Sevice sul Monte Velino (2.119 metri) dove, come riporta la stessa agenzia, ha raggiunto i 178.6 chilometri orari. A registrare il dato la rete di monitoraggio dell'associazione meteo Caput Frigoris.