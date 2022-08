Alberi sradicati, grondaie e tende pericolanti: più di 40 interventi dei vigili del fuoco per il vento forte

Numerosi alberi caduti, ma anche grondaie e tende pericolanti.

Sono stati più di 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara la notte scorsa a causa dei danni provocati dal vento che ha spirato a forte velocità soprattutto intorno alle ore 3.

Colpite in particolare le zone di Popoli, Tocco da Casauria e Torre de' Passeri dove sono stati diversi gli alberi abbattuti dalle raffiche di vento.

A Pescara, tra gli interventi principali, un albero abbattuto in strada della Bonifica e una tenda sul terrazzo di una casa al quinto piano di via Pepe che rischiava di finire di sotto. Un grande albero è caduto anche a Montesilvano Colle, mentre in via Vestina si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per una grondaia pericolante che rischiava di finire in strada. Questa mattina sono ancora una decina gli interventi in coda.