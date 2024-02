Folle corsa a 229 chilometri orari sull'autostrada A24: ritirata la patente dalla Polstrada

Sfrecciava a 229 chilometri orari sulla A24, ma a rilevare la folle corsa sono stati gli agenti della Polstrada di L'Aquila ovest impegnati nei controlli con il telelaser. Il conducente è stato fermato e la sua patente immediatamente ritirata. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Una rilevazione fatta nella corso dei controlli svoltisi venerdì 2 febbraio che hanno visto elevare diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Per quanto riguarda il superamento del limite di velocità oltre a quella da record, altre cinque ne sono state accertate: in due casi le auto sfrecciavano oltre i 180 chilometri orari.