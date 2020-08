Veicolo in avaria sull'autostrada A14, disagi al traffico e 4 km di coda [FOTO]

Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, sull'autostrada A14. Poco prima delle ore 18, infatti, un veicolo in avaria è rimasto fermo sulla corsia di destra della carreggiata in direzione nord, generando rallentamenti. Si tratta di un camion.

Sul posto i tecnici della Società Autostrade, per rimuovere il mezzo, e una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico. In breve si sono formati 4 km di coda, anche perché si procede soltanto sulla corsia di sorpasso.

Il fatto si è verificato lungo il km 399 tra Ortona e Pescara, poco prima del casello Pescara Sud-Francavilla, a circa 100 metri dall'area di servizio Alento Est. Nello stesso tratto si registra inoltre la fila di 1 km tra la stazione di Pescara Sud e quella di Pescara Ovest-Chieti a causa dei lavori in corso. Notizia in aggiornamento.