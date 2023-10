Vasto incendio ad Alanno: sul posto decine di soccorritori tra vigili del fuoco e protezione civile

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando il territorio di Alanno. Dalle 19.30 circa sul posto si trovano una decina di squadre di vigili del fuoco oltre a quelle della protezione civile. L'area interessata sarebbe quella di Costa delle Plaie e Zona Fraticelli.

Al momento non si registrano danni a persone o abitazioni che a quanto pare, nonostante l'ampiezza delle fiamme, non sarebbero per ora a rischio. Il vento non rende facile gli interventi delle squadre presenti con i vigili del fuoco che hanno richiamato il personale per garantire la massima presenza sul posto.

La foto è stata pubblicata dal consigliere comunale Filippo Mariani sul suo profilo facbook.