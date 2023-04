In frantumi la cabina telefonica di Largo dei Frentani, l'atto vandalico denunciato da un residente [FOTO]

Distrutta la vecchia cabina telefonica Telecom di Largo dei Frentani, a due passi da piazza Unione. La segnalazione ci arriva da un residente con le foto che sono state scattate la mattina di martedì 25 aprile. Dalle immagini è difficile non immaginare che si sia trattato di un atto vandalico compiuto probabilmente nella notte.

Non il primo episodio del genere dato che sempre in via Lago dei Frentani nei mesi scorsi era stato vandalizzato il bagno chimico fatto installare dall'amministrazione proprio per contrastare il degrado nella zona di Pescara Vecchia dove nel fine settimana si concentra la cosiddetta movida che non tutti sanno vivere, a quanto pare, in modo sano.