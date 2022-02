Vandalizzata la corona di fiori in piazza Martiri Dalmati Giuliani, ma la Digos coglie in flagranza gli autori

Vandalizzata nuovamente la corona di fiori che ieri, in occasione del giorno del ricordo, era stata apposta dal Comune in piazza Martiri Dalmati Giuliani. A un anno di distanza, dunque, la storia si è ripetuta, ma stavolta la polizia non si è fatta trovare impreparata. Questa notte, infatti, gli autori del deplorevole atto hanno trovato sul posto gli agenti della Digos, schierati in incognito dal questore Liguori per controllare la situazione, che li hanno bloccati e denunciati.

Si tratta di tre giovani (un ragazzo e due ragazze), che prima hanno distrutto la corona e poi l'hanno gettata nella fontana adiacente. La notizia è stata data dal sindaco Carlo Masci, definendo queste persone "ideologicamente schierate" e spiegando che "hanno agito nell'oscurità pensando di farla franca per quel gesto stupido, scellerato e delinquenziale". Tuttavia, come detto, gli è andata male.

"Ovviamente - aggiunge Masci - provvederemo ad apporre nuovamente la corona nella piazza per rendere omaggio ai nostri martiri. Grazie alle forze dell'ordine che, con un tempismo eccezionale, hanno individuato i responsabili di quella follia". Il primo cittadino ricorda inoltre che con quella corona si è voluto celebrare il giorno del ricordo "per rendere omaggio agli italiani morti nelle foibe, in quel periodo storico violento e criminale in cui l'uomo ha raggiunto i più profondi abissi della crudeltà".