Coronavirus, somministrate 415.040 dosi di vaccino in Abruzzo: sono l'82,3% di quelle disponibili

Sono 415.040 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo alle 20.30 del 28 aprile. Il dato è disponibile sul sito del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Nelle ultime ore sono arrivate nuove forniture di vaccini che portano il totale ricevuto dall'Abruzzo a 504.020. La percentuale di dosi somministrate è pari all'82,3%.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di 1,4 punti percentuali, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazione, si piazza al 17esimo posto. In testa l'Umbria con l'88,2% di dosi somministrate, in coda la Calabria con il 76,2%.

Analizzando invece l'andamento delle vaccinazioni nelle fasce d'età, in Abruzzo 122.245 dosi sono andate ad over 80, 66.450 a over 70, 27.191 a over 90 e 65.083 a over 60. In Italia complessivamente sono state somministrate 18.759.815 dosi.