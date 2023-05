Fermato in centro per un controllo è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish: giovane segnalato alla prefettura

Controlli in periferia, ma anche in centro per gli agenti della squadra volante impegnati nelle azioni di contrasto messe in campo dalla questura contro i reati in genere e dunque anche la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli nell'ambito dei quali domenica 7 maggio è stato fermato un giovane che si è subito mostrato agitato alla vista degli agenti. Effettuato un accertamento più accurato il ragazzo è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish.

Durante un altro controllo condotto in piena notte nei pressi dell'area di risulta un 50enne è stato trovato in possesso di marijuana. In entrambi i casi la droga è stata sequestrata ed è scattata la segnalazione alla prefettura così come previsto dall'articolo 75 del decreto del presidente della Repubblica 309/90 per uso di sostanze psicotrope.

Nell'ambito delle azioni promosse nel fine settimana (sabato 6 e domenica 7 maggio) due persone sono state arrestate dopo essere state fermate in zona Rancitelli.