Acquistavano uova di Pasqua a basso costo e le rivendevano come artigianali a prezzi quadruplicati, 2 pescaresi nei guai [VIDEO]

Acquistavano uova di Pasqua a basso costo nei discount alimentari per rivenderle a prezzi quadruplicati dopo averle riconfezionate in un laboratorio clandestino allestito in una casa privata.

Ma i carabinieri del Nas di Pescara li ha scoperti e ha deferito 2 persone all'autorità giudiziaria e posto sotto sequestro, a seguito di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, gadget, uova pasquali, materiale di confezionamento e imballaggio e copiosa documentazione amministrativa e bancaria.

I due indagati avevano trasformato un’abitazione privata, sprovvista dei minimi requisiti igienico sanitari, in un laboratorio clandestino per il riconfezionamento di uova pasquali precedentemente acquistate a basso costo nei discount alimentari, e rivendute, attraverso l’utilizzo di canali social (facebook, etc.) come di propria produzione artigianale a prezzi anche quadruplicati.

Dalla ricostruzione dei movimenti bancari si è potuto appurare che solo negl’ultimi 15 giorni i due prefati erano riusciti a vendere oltre 300 uova pasquali per un valore di circa 8 mila euro. Allo scopo di attrarre i possibili acquirenti venivano utilizzati gadget e involucri riproducenti famosi personaggi di un notissimo sequel cinematografico per ragazzi. L’attività è scaturita a seguito della costante attività di monitoraggio delle fonti aperte del web, per l’individuazione di possibili prodotti alimentari Pasquali con etichette contraffatte o create artatamente e riportanti informazioni false. Le indagini hanno permesso di raccogliere fondati elementi di prova a carico di due pescaresi, segnalati alla Procura della Repubblica di Pescara, poiché ritenuti autori del reato di “frode nell’esercizio del commercio”.

