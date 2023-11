Uomo costretto a vivere in una vecchia roulotte, l'Enpa lancia l'allarme: "Aiutiamolo"

L'Enpa Pescara ha ricevuto la segnalazione di un uomo senza fissa dimora che vive "in condizioni disumane" in una vecchia roulotte nella zona di Pescara colli e che quasi non vede più a causa della cataratta, senza contare la presenza dei topi. "Stiamo cercando una vecchia roulotte, magari non in grado di essere trainata ma più decorosa di quella esistente", fa sapere l'associazione. Se qualcuno volesse dare una mano per aiutare questa persona, può mandare un messaggio al 348/9295859.

La consigliera comunale Maria Luigia Montopolino spiega che "questo signore, da poco qui a Pescara, è adesso seguìto dall'associazione On the Road. È seguito sotto la parte medica, per i documenti e per il sostentamento. È una persona che ha una cecità e viene accudita dall'unità due volte al giorno". Poi aggiunge: "Lui, pur nello stato di povertà con una roulotte vecchia, è abbastanza pulito. On the Road gli ha portato tutto l'occorrente per dormire, mangiare e lavarsi. Adesso, sistemando i suoi documenti scaduti, inizierà il suo percorso di sistemazione. Ha un nome straniero, parla molto bene ed è colto: aveva un buon lavoro, ma la vita riserva sorprese orrende. Comunque adesso non è più solo".

Le volontarie dell'Enpa concludono: "Ringraziamo di cuore l’associazione On the road di Pescara che è intervenuta e si sta occupando del signore. Noi ci recheremo sul posto con un veterinario che visiterà il suo cane, che non sta bene, e ci occuperemo delle sue cure".