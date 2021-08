Uomo trovato senza vita a Picciano, i carabinieri indagano per ricostruire i suoi ultimi giorni

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Collecorvino per ricostruire gli ultimi giorni di vita di un uomo trovato esanime ieri sera nelle campagne di Picciano. I militari dell'Arma stanno vagliando le immagini delle telecamere del luogo per ricostruire gli ultimi movimenti e gli ultimi contatti del morto. Ogni informazione può risultare utile per stabilire con certezza il giorno del decesso. Si è in attesa dell'esame autoptico sul cadavere disposto dalla procura di Pescara.

La salma si trova attualmente nell'obitorio del capoluogo adriatico: non è stato infatti possibile accertare sul posto quando l'uomo abbia esalato l'ultimo respiro. La sua scomparsa non era stata denunciata da parte dei genitori perché il defunto era solito allontanarsi da casa per più giorni.