Uomo ritrovato morto nella sua stanza dal padre anziano, tragedia in viale Bovio

Un uomo è stato ritrovato morto nella sua camera da letto in viale Bovio a Pescara ieri mattina, domenica 22 novembre.

A perdere la vita è stato un 47enne e ad accorgersi del decesso è stato il padre anziano che l'ha trovato in uno stato di incoscienza.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia con gli agenti della squadra volante.

Tra le prime ipotesi relativamente alla causa del decesso non si escluderebbe un'overdose di droga, pare infatti che vicino al corpo ci fossero tracce di sostanze stupefacenti e delle siringhe. Ma sono in corso indagini da parte degli agenti della squadra mobile per accertare quanto accaduto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.