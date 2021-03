Dramma a Pescara, uomo trovato morto all'interno della sua abitazione

Vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine sono intervenute in via Monte Acquaviva dove è stato trovato senza vita un 65enne

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nella serata di ieri 6 marzo a Pescara. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in una casa in via Monte Acquaviva, assieme alle forze dell'ordine. Il proprietario, un 65enne, non rispondeva al citofono e così i vigili del fuoco hanno deciso di sfondare la porta.

All'interno, i soccorritori hanno trovato l'uomo privo di vita come accertato dal personale sanitario dell'ambulanza medicalizzata del 118 che ha constatato il decesso del 65enne. In base all'ispezione cadaverica, sarebbe deceduto diverse ore prima dell'intervento, probabilmente in mattinata per cause naturali.