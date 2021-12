Uomo trovato morto nella sua abitazione in via Fontanelle: sul posto polizia e medico legale

Il cadavere di una persona è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi 29 dicembre all'interno della sua abitazione a Pescara. Il corpo senza vita del 55enne si trova in una casa in via Fontanelle. Sul posto è intervenuto il 118 con i sanitari che hanno trovato l'uomo già deceduto da qualche ora, e la polizia assieme al medico legale che sta conducendo l'ispezione cadaverica. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la causa del decesso sia un'asfissia da strangolamento dovuta a un possibile suicidio.

NOTIZIA DA AGGIORNAMENTO