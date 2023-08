Uomo trovato morto in piazza Marconi a Silvi

Un uomo di 65 anni, di cui non sono state fornite le generalità, è stato trovato morto nella mattinata del 12 agosto a Silvi. Il corpo privo di vita dell'uomo si trovava in piazza Marconi sul lungomare ed è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi e i carabinieri. Il decesso è avvenuto, in base ai primi rilievi, per cause naturali probabilmente dovuto a un infarto. All'arrivo dei sanitari sono state eseguite le manovre di rianimazione senza però avere l'esito sperato. Del caso si sono occupati i carabinieri della stazione di Silvi e della compagnia di Giulianova.