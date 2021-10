Uomo residente nell'Aquilano trovato morto in un'abitazione a Pescara Colli

Il cadavere di un uomo di 44 anni nato a Bergamo ma residente a Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, è stato rinvenuto ieri pomeriggio in un appartamento a Pescara Colli, in via di Sotto. L'abitazione è di proprietà di alcuni parenti che lo ospitavano, e sono loro ad aver dato l'allarme quando si sono accorti del corpo senza vita in una delle stanze dell'abitazione. Sul posto è arrivato il personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Non vi sono segni di violenza ad una prima ricognizione cadaverica e sul posto è arrivata la polizia che si sta occupando delle indagini.