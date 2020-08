Uomo trovato morto nella sua abitazione a Cappelle sul Tavo

Un uomo di 46 anni di Cappelle sul Tavo, M.C., è stato trovato morto nella notte all'interno della sua abitazione. La scoperta è stata fatta in via Pignatara, dove sono intervenuto i carabinieri ed i soccorsi del 118. I militari durante il sopralluogo hanno rinvenuto polvere bianca ed una banconota arrotolata, utilizzata dall'uomo per assumere la cocaina.

Sul corpo il medico legale non ha trovato segni di violenza. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Pescara come disposto dal pubblico ministero. La morte dunque sarebbe avvenuta per overdose.

